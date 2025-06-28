В честь Дня работников средств массовой информации Фонд Президентских инициатив «Дара» вручил сотрудникам ведущих медиаорганизаций Казахстана сертификаты на квартиры от имени президента Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz.

Эта инициатива — часть государственной политики, направленной на поддержку граждан и укрепление социальной стабильности.

«По поручению президента мероприятие организуется уже третий год подряд. Это демонстрирует, что президент неизменно поддерживает работников отечественных СМИ», — отметил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры, редакторы дубляжа, звукорежиссеры, постановщики и другие специалисты, обеспечивающие выпуск качественного контента.