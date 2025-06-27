Власти Великобритании начали отказывать в предоставлении убежища гражданам Украины, объясняя это тем, что те могут вернуться в более безопасные регионы страны. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на юридическую фирму Sterling Law.

Как говорится в публикации, в последнее время компания столкнулась с увеличением числа обращений от украинцев, которые столкнулись с отказами от британских властей в предоставлении убежища. Один из просителей убежища рассказал изданию, что его семье отказали по причине того, что у них есть возможность переехать в более безопасные регионы Украины. Как заявили в юридической конторе, в письмах с отказами, как правило, говорится, что риски, связанные с конфликтом, не подпадают под действие Конвенции ООН о статусе беженцев.

Согласно материалу, в ряде случаев клиенты юридической компании ожидают решения по поданным апелляциям в течение нескольких месяцев. При этом, уточнили в The Guardian, в настоящее время граждане Украины могут оставаться в стране по программе временной визы на срок до полутора лет.

По информации Sterling Law, сложившаяся тенденция связана тем, что в январе британское МВД выпустило рекомендации, в которых Киев и западные регионы Украины названы «в целом безопасными». С тех пор, утверждают в фирме, британские власти удовлетворяют все меньше направляемых украинцами ходатайств о предоставлении убежища.

В феврале 2024 года британские власти ужесточили правила въезда украинцев по так называемой спонсорской схеме получения убежища. Если ранее спонсорами для своих соотечественников могли выступать сами украинские беженцы, то теперь ими могут быть только граждане Великобритании (или Ирландии) или лица с видом на жительство в королевстве.

Спонсорская схема предполагает, что беженцам необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют им свой кров или же оплату отдельного жилья. Британцам, которые размещают у себя беженцев, правительство выплачивает 350 ($435) в месяц. Эта сумма увеличивается до 500 ($625) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев. В рамках этой программы в королевство перебрались около 195 тыс. украинцев.