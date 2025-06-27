МВД и Госкомитет по работе с религиозными организациями распространили совместное заявление в связи с началом месяца Мухаррам.

Согласно закону «О свободе вероисповедания», религиозные обряды должны проводиться только на территории мечетей и святынь, говорится в заявлении.

В ведомствах отметили, что с 26 июня, с началом месяца Мухаррам, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности в местах поклонения, а также для регулирования бесперебойного движения транспорта.

Ведомства также призвали родителей не водить малолетних детей на траурные мероприятия и другие религиозные обряды. «Необходимо учитывать как физическую, так и психологическую безопасность детей. Просим родителей учесть, что участие малолетних детей в таких массовых мероприятиях нецелесообразно. Защита здоровья, прав и безопасности каждого гражданина — наша общая ответственность», — говорится в заявлении.