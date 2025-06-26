Французская журналистка армянского происхождения Лара Стам отметила, что армянский лидер Никол Пашинян пытается «кусать за пятки» тех, кто поддерживает армянскую идентичность.

Стам заявила, что армянская идентичность неразрывно связана с её церковью.

«Нет армянина в мире, который не чувствовал бы привязанности к Армянской Апостольской Церкви и её Католикосу. По сравнению с ним Пашинян — фигура ничтожно малая. И всё же сегодня он, словно мелкая собачонка, пытается кусать за пятки тех, кто поддерживает армянскую идентичность», — заявила она.