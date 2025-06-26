Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках официального визита в Мексику выступил с открытой лекцией в Институте Матияса Ромеро. В мероприятии приняли участие студенты, дипломаты и приглашённые гости. Присутствовал также посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов.

Об этом сказано в публикации мексиканского издания Revista Mundo Internacional.

В своём выступлении Амирбеков сосредоточил внимание на трёх ключевых темах: развитии азербайджано-мексиканских отношений, геополитических изменениях в Южном Кавказе и процессе переговоров по мирному соглашению с Арменией.

«Несмотря на географическую удалённость, между нашими странами сложился гибкий и конструктивный политический диалог, основанный на схожих позициях по международным вопросам», — поведал дипломат. Он отметил, что взаимодействие в рамках ООН всегда отличалось взаимным уважением к нормам международного права.

Особое внимание Амирбеков заострил на Меморандуме о взаимопонимании между Университетом АДА и Институтом Матияса Ромеро, подчеркнув важность академического сотрудничества: «Это соглашение позволит сблизить наши общества через обмен студентами и преподавателями».

Говоря об экономике, он заявил, что объём торговли между странами составляет 239 миллионов долларов, однако потенциал сотрудничества гораздо выше. «Необходимо определить перспективные направления, чтобы усилить торговлю», — подчеркнул представитель президента.

Комментируя происходящие трансформации в Южном Кавказе, Амирбеков сказал, что формируется новый мировой порядок. По его словам, традиционные альянсы трансформируются, на их месте возникают новые конфигурации: «Наш регион сталкивается как с вызовами, так и с возможностями».

Он отметил стратегическую роль Азербайджана как поставщика энергии и транспортного узла между Востоком и Западом. Амирбеков добавил, что политика неприсоединения к военным блокам и последовательное проведение независимой внешней политики делают Азербайджан «надежным, предсказуемым и уважаемым партнёром».

«Азербайджан также часто выступает в роли посредника между регионами, способствуя достижению консенсуса. Именно эта приверженность диалогу и стала причиной того, что Баку был выбран в качестве страны-хозяйки COP29», — сказал дипломат. По его словам, Азербайджан играет активную роль в построении мостов и посредничестве между ключевыми глобальными участниками, способствуя заключению исторических соглашений.

Говоря о мирном соглашении с Арменией, Амирбеков сказал, что стороны как никогда близки к подписанию документа. Однако для этого, по его словам, необходимо устранить две основные преграды. Во-первых, речь идёт о положениях армянской конституции, содержащих территориальные притязания к Азербайджану. Во-вторых, он отметил необходимость отказа от устаревших и неэффективных механизмов посредничества.

Представитель президента также указал на важность открытия Зангезурского коридора, который свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном: «Этот 40-километровый маршрут кардинально изменит логистическую карту региона и укрепит стабильность».

В завершение Амирбеков заявил в том, что подписание мирного соглашения откроет новую страницу для всего Южного Кавказа.