Соединенные Штаты не располагают разведывательной информацией о том, что иранские власти заблаговременно вывезли обогащенный уран со своих ядерных объектов, которые подверглись 22 июня американским бомбардировкам. Как передает ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Пит Хегсет.

«Мне не известно о какой-либо разведывательной информации, с которой я знакомился, свидетельствующей о том, что эти материалы не находились там, где должны были находиться. Что их вывезли или еще что-то», — сказал глава американского военного ведомства. «Я не видел ничего, наводившего бы на мысль о том, что нам не удалось нанести удар по тому, по чему мы хотели нанести удар в этих точках», — отметил он.

Вместе с тем Хегсет добавил, что Вашингтон продолжает изучать этот блок вопросов. «Мы рассматриваем все аспекты разведывательной информации, чтобы у нас было ощущение, что где находилось», — отметил министр.