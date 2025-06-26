В ближайшее время возможны новые контакты с Баку по обсуждению мирного договора. Об этом сказал замглавы МИД Армении Ваан Костанян, передают армянские СМИ.



Дипломат не считает, что процесс подписания соглашения зашел в тупик – обсуждения проводятся. Армянская сторона настроена позитивно и выступает за проведение новой встречи.

Работа над текстом мирного договора началась в марте 2022 года, когда Азербайджан передал Армении пять пунктов. Затем Ереван направил свои предложения и комментарии. За три года стороны направили друг другу свыше 10 пакетов предложений. В итоге 13 марта 2025 г. стороны объявили о согласовании всего документа.