Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не появился на публике даже после объявления перемирия, что вызвало обеспокоенность как среди населения, так и в официальных кругах. Появились слухи о его возможной смерти, пишет The New York Times.

По словам Хамзы Сафафи, сына влиятельного генерала КСИР Яхьи Сафафи, существует опасение, что Израиль может попытаться устранить Хаменеи, поэтому были введены чрезвычайные меры безопасности.

Отсутствие Хаменеи, по словам источников, привело к закулисной борьбе за власть: разные политические лагеря стремятся перехватить контроль над ядерной политикой Ирана и отношениями с США.

Пока что преимущество на стороне умеренных, выступающих за переговоры, которых поддерживает президент Пезешкиан.

Но радикалы, опирающиеся на поддержку части командования КСИР и большинства в парламенте, выступают против перемирия и любых контактов с Вашингтоном.