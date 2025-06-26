В соцсетях раскритиковали индийского предпринимателя, который подарил своей годовалой дочери персонализированный розовый автомобиль Rolls-Royce, отмечает The Indian Express.

Уточняется, что автомобиль был приобретен в видео подарка ко дню рождения девочки. Стоимость такой машины с учетом персонализации оценивается примерно в $240 тысяч. По словам экспертов, эта машина пока не предназначена для использования и, скорее всего, будет храниться как коллекционный предмет до тех пор, пока девочка не подрастет.

Реакция пользователей сети на этот поступок оказалась неоднозначной. Многие осудили чрезмерную роскошь подарка, указав на социальное неравенство и контраст между богатством одной семьи и бедностью миллионов людей в Индии. Некоторые комментаторы отметили, что подобные действия могут формировать у ребенка искаженное представление о ценности вещей и реальной жизни.