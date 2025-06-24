Депутат фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Свинцов сказал, что Россия открыта для предпринимателей в сфере технологий и готова предоставить американскому предпринимателю Илону Маску дальневосточный гектар.

Так он отреагировал на заявление своего коллеги Владислава Даванкова о том, что Илон Маск принесет России много пользы, если ему предоставят политическое убежище.

«Поэтому мы их всех приглашаем со своими технологиями, со своими деньгами. Всем выдадим по гектару на Дальнем Востоке или где посчитаете нужным. Приезжайте и становитесь гражданами России», — поведал Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва».