Израиль намерен в ближайшее время завершить операцию против Ирана и уведомил об этом США.

Об этом говорится в сообщении Reuters.

Отмечается, что в Израиле ведут поиски наилучшей стратегии для завершения операции с учетом предотвращения ответных ударов. По словам одного из источников агентства, командование ЦАХАЛ считает, что близко к достижению своих целей.

Израиль угадал момент для нанесения внезапного удара по Ирану, однако не в силах контролировать окончание боевых действий, из-за чего рискует быть втянутым в войну на истощение, если Тегеран решит продолжить обстрелы, рассказали изданию военные и политики.