Израиль намерен в ближайшее время завершить операцию против Ирана и уведомил об этом США.
Об этом говорится в сообщении Reuters.
Отмечается, что в Израиле ведут поиски наилучшей стратегии для завершения операции с учетом предотвращения ответных ударов. По словам одного из источников агентства, командование ЦАХАЛ считает, что близко к достижению своих целей.
Израиль угадал момент для нанесения внезапного удара по Ирану, однако не в силах контролировать окончание боевых действий, из-за чего рискует быть втянутым в войну на истощение, если Тегеран решит продолжить обстрелы, рассказали изданию военные и политики.