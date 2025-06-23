Иран заявил, что ожидает от России более активной поддержки в противостоянии с Израилем и США.

«Естественно, что Россия, как страна с давними дружественными отношениями с Ираном, занимает особое положение в этот критический период. Российская Федерация является не только участником СВПД и членом Совета Безопасности ООН, но и влиятельным соседним государством, в связи с чем региональные события имеют для нее первостепенное значение.

Иран, как страна, имеющая с Россией Соглашение о стратегическом партнёрстве, обладает чёткими ожиданиями и позицией в отношении активной роли Москвы как на многостороннем уровне, особенно в Совете Безопасности ООН, так и на региональном уровне», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, отвечая на вопрос о позиции Тегерана в отношении ожиданий от Москвы в контексте конфликта с Израилем и США.