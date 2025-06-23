Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Москве.

Путин заявил, что рад видеть иранского министра и предложил вместе подумать над выходом из сегодняшней ситуации в регионе. Он назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправдания, и передал наилучшие пожелания руководству Ирана.

Президент отметил, что Россия предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу.

Арагчи, в свою очередь, охарактеризовал отношения с Россией как близкие, добрые и стратегические. Он заявил, что Тегеран считает действия США и Израиля в отношении Ирана нелегитимными и подчёркивает право Ирана на защиту.

Также он отметил, что эскалация на Ближнем Востоке растёт с каждым днём из-за агрессии США и Израиля против иранских ядерных объектов.

Арагчи добавил, что, по мнению Тегерана, Россия находится на правильной стороне истории в конфликте с Израилем.