Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает удары США по Ирану и выражает глубокое сожаление в связи с ростом эскалации и втягиванием новых сторон в конфликт.

Он отметил, что ситуация вокруг иранских ядерных объектов вызывает серьёзную обеспокоенность и требует дополнительного изучения.

По словам Пескова, помощь России Ирану будет зависеть от того, в чём Тегеран нуждается. При этом Москва не намерена реагировать на призывы Дональда Трампа к смене власти в Иране — в Кремле считают, что вопрос руководства страны должен решаться исключительно её народом.