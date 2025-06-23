24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В ночь на 24 июня и утром в отдельных районах полуострова возможны слабый туман и небольшая изморось. Ожидается северо-западный ветер, местами с усилением в дневные часы.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-21, днем — 24-26° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах страны также преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами прогнозируется туман. Ветер западный, временами усилится.

Температура воздуха ночью — +18…+21°C, днём — +28…+33°C. В горах: ночью — +7…+12°C, днём — +13…+18°C.