Саудовская Аравия, долгие годы соперничавшая с Тегераном за лидерство в регионе, назвала удары США по иранским ядерным объектам нарушением суверенитета и призвала к деэскалации, пишет WSJ.

Оман, выступавший посредником в ядерных переговорах, назвал действия Вашингтона «незаконной агрессией», а Ирак также раскритиковал новую волну военной напряжённости.

Все три государства поддерживают отношения и с Тегераном, и с Вашингтоном и размещают на своей территории войска США, которые теперь могут оказаться мишенью для ответных ударов Ирана.