С начала израильских ударов в Иране погибли 430 гражданских лиц, более 3,5 тысяч получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения исламской республики, передаёт агентство NourNews.

«С начала агрессии сионистского врага против Ирана погибли 430 гражданских, более 3,5 тысяч мирных жителей получили ранения», — говорится в заявлении ведомства.

На фоне обострения конфликта с Израилем столица Ирана стремительно пустеет. Как сообщают иранские СМИ, Тегеран покинули около 5 миллионов человек. В городе, где проживает около 10 миллионов, наблюдается массовое бегство населения.