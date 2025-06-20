Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что его приезд в Турцию придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Об этом говорится в его заявлении в Стамбуле в ходе встречи с представителями местной армянской общины.

По словам Пашиняна, которые приводят СМИ Армении, в основе визита лежат армяно-турецкие межгосударственные отношения, а происходящий процесс является повесткой установления отношений, которая исходит из интересов обеих стран.

Пашинян при этом поведал, что пригласит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Армению в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване в следующем году. Данную информацию приводит стамбульская газета «Акос».