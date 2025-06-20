Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска.

Об этом изданию NEWS.ru заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — заявил Даванков в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.