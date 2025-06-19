Компания Agalarov Development намерена приступить к возведению отелей на берегу Каспийского моря в Дагестане.

Об этом заявил президент компании Эмин Агаларов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, которые приводит РБК, после встречи с руководством республики была достигнута договоренность о разработке компанией проекта строительства. После его презентации и одобрения работа будет начата.

«Я летал на вертолете между Махачкалой, Каспийском и Дербентом. Там много неосвоенных участков, которые потенциально могут превратиться в туристический хаб с апарт-отелями и прочими удобствами», — отметил Эмин Агаларов.