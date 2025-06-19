Глава американской администрации Дональд Трамп придерживается мнения, что есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе, и в течение двух недель решит, будут ли США наносить удары по Ирану. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга для журналистов.

«В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могу состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель», — процитировала она своего президента.

Она добавила, что Вашингтон продолжает контакты с Тегераном, однако встреча спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с иранскими представителями пока не запланирована. Сам Трамп считает, что существует «существенная вероятность» переговоров с Ираном по ядерной программе.

При этом США настаивают, чтобы любая возможная сделка предусматривала запрет на обогащение урана для Ирана.