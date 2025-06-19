Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию, где утверждалось, что он якобы одобрил удар по Ирану, но еще не отдал окончательный приказ.

«Журналисты The Wall Street Journal не понимают, что на самом деле думает президент США Дональд Трамп о ситуации вокруг ядерной программы Ирана и конфликта исламской республики с Израилем.

Об этом Трамп написал в своей соцети Truth Social после того, как WSJ заявила об одобрении Трампом плана нападения США на Иран.

«Wall Street Journal понятия не имеет, каковы мои мысли относительно Ирана!» — отмечает президент.