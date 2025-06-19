Примерно 1 млн незаконно проживающих в США иностранцев уехали из страны после того, как президент Дональд Трамп в начале года начал борьбу с нелегальной миграцией. Об этом сообщила независимая исследовательская организация «Центр миграционных исследований» со ссылкой на данные Бюро трудовой статистики США.

«Наш анализ необработанных данных показывает, что с января по май 2025 года общее число иностранцев — работающих и не работающих — сократилось на 957 тыс. человек», — говорится в докладе организации.

Согласно предварительной оценке специалистов, по состоянию на май 2025 года в США проживало 14,8 млн нелегальных мигрантов — на 1 млн меньше, чем в январе. Авторы доклада предполагают, что иностранцы без американского гражданства «покидают страну в связи с победой Трампа на президентских выборах и активизацией усилий правоохранительных органов» по выдворению мигрантов.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу же после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.