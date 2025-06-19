На пляжах Азербайджана проведен мониторинг, на некоторых из них выявлено избыточное бактериологическое загрязнение.

В рамках подготовки к летнему сезону Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения провел мониторинг с целью оценки санитарно-гигиенической обстановки на пляжах, расположенных в городах Баку, Сумгайыт, Мингячевир, а также в Лянкяранском, Астаринском и Хачмазском районах.

В ходе мониторинга были изучены физико-химические и бактериологические показатели морской воды лабораторными методами.

Проверки, проводимые с мая, охватили такие пляжные зоны Баку, как Бузовна, Мярдякан, Шувалан, Тюркан, Говсан, Новханы, Горадил, Нардаран, Бильгя, Пиршаги, Шых, Сахил, а также прибрежные территории в Сумгайытском, Лянкяранском, Астаринском и Хачмазском районах.

Помимо пляжей Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, Шых Сабаильского района и Сахил Гарадагского района, в пробах воды, взятых на пляжах, расположенных в селе Ниязоба Хачмазского района, поселке Ашагы Нуведи Ленкоранского района и селе Сутамурдов, была обнаружена повышенная бактериологическая загрязненность.

Сообщается, что уровень загрязнения воды в этих районах представляет угрозу для здоровья населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний. По этой причине не рекомендуется отдыхать на указанных пляжах.