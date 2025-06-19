Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал ограниченные удары Израиля по Ирану, но хотел минимизировать вовлеченность Вашингтона в конфликт, информирует The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, Вэнс считал столкновение Израиля и Ирана неизбежным, но боялся эскалации в затяжную войну.

Вице-президент был сосредоточен на сдерживании прямого участия США, ограничившись возможной передачей разведданных, отмечает газета. Он тесно сотрудничал с ближайшим окружением Трампа — госсекретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и руководителем аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс — для разработки плана защиты американского персонала в регионе. Вэнс также выражал обеспокоенность планами по смене иранского правительства, которые могли привести к неконтролируемому развитию событий.