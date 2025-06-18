Суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана вынес решение об аресте российского предпринимателя Самвела Карапетяна на два месяца.

Он обвиняется в призыве к захвату власти. Следует отметить, что это произошло после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жёстких высказываний премьера Никола Пашиняна в её адрес.

Адвокат Карапетяна Армен Фероян заявил, что данное решение незаконное. Юрист назвал решение суда верхом абсурда, добавив, что защита намерена обжаловать решение и бороться за законные права Карапетяна

Карапетяну 59 лет, он является владельцем компании «Ташир Групп». Его состояние — $3,2 млрд (по версии российского Forbes). Компания носит название в честь его родного города в Армении.