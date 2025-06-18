Главы МИД Франции, Германии и Британии Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Дэвид Лэмми и высокопоставленный дипломат ЕС проведут ядерные переговоры с их иранским коллегой Аббасом Аракчи в пятницу в Женеве.

Об этом сообщает Reuters.

Цель переговоров — убедить Тегеран дать твердые гарантии того, что он будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

Уточняется, что министры сначала встретятся с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.