Граждан Ирана призвали удалить WhatsApp со всех устройств. ГосСМИ утверждают, что приложение собирает информацию о пользователях и передаёт её в Израиль.

При этом никаких доказательств в поддержку этих обвинений представлено не было, информирует Associated Press.

В WhatsApp отметили, что программа использует сквозное шифрование, благодаря чему поставщик услуг не может прочитать сообщения. Компания обеспокоена тем, что «эти ложные сообщения станут поводом для блокировки сервисов в то время, когда они больше всего нужны людям».