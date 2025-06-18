Сегодня у азербайджанской общественности появилась новая тема для горячих дебатов. После публикаций в местной прессе сообщений о том, что в стране будет легализована деятельность казино, мнение граждан разделилось. Так, одни считают, что это будет иметь негативные последствия для определённой прослойки населения с уязвимым эмоциональным фоном и слабой психикой, что подтолкнёт любителей азартных игр к зависимости и ввергнет их в долги и нищету, разрушая устоявшиеся нормы семейного института. Но есть и те, кто более здраво подходит к такого рода явлению. Нельзя сказать, что в Азербайджане до сегодняшнего дня не было элементов развлечений подобного рода. Ведь много лет в стране действуют букмекерские конторы и разыгрываются лотереи. Да, это не казино, но, по сути, всё это работает так же.

Сегодня же предлагается разрешить деятельность казино в стране, но с некоторыми оговорками. Согласно законопроекту, обсуждаемому в Милли Меджлисе, азартные игры будут разрешены в специально отведённых зонах на искусственных земельных участках, при наличии лицензии и под контролем соответствующих органов. Организовывать игры смогут только юридические лица, а участие лиц младше 21 года будет запрещено.

Стоит ли тут говорить о том, что казино в цивилизованном обществе давно не является признаком падения моральных устоев, отсутствия нравственности и пресловутой погони за лёгкими деньгами? В современном обществе никто не должен отвечать за другого, каждому следует понимать и осознавать ответственность, в том числе и финансовую. Верное расставление жизненных приоритетов — вот что на самом деле делает человека звеном общей системы ценностей. И тут не важно, куда тебя заманивают и чем угощают…

В любом деле есть две стороны — такова жизнь. Нам лишь остаётся сделать правильный выбор и не навредить. А казино, деятельность которых будет организована на особо отведённых для того территориях, никак не станет общедоступным объектом. Это вам не в ближайший магазин за сигаретами сбегать…

Тут есть значительная польза для бюджета страны и развития бизнеса. Игорные заведения — это не обязательно плохо. Если учитывать, что планируется установить ежегодную государственную пошлину в размере 340 тысяч манатов за выдачу лицензии на организацию азартных игр, то становится видно, что доход в казну ожидается немалый. Кроме того, не стоит забывать и о налоговых поступлениях.

К слову, нельзя упускать из виду и сферу туризма, развитие которого сегодня превращает его в один из локомотивов национальной экономики. Туристический сектор требует не только инфраструктурных вложений, но и создания дополнительных стимулов для привлечения туристов. Одним из таких шагов как раз может стать легализация казино.

Давайте посмотрим на мировой опыт. Итак, игорная индустрия — один из самых быстрорастущих секторов. В 2023 году её оборот составил $540 миллиардов, в 2024 году он вырос до $580 миллиардов, а к 2028 году ожидается рост до $745 миллиардов.

А на фоне того, что Азербайджан переживает растущий поток туристов, что требует расширения возможностей для отдыха и досуга, работа казино не только не помешает, а стимулирует туризм, поскольку легализация этих заведений поможет открыть новые экономические горизонты.

Что далеко ходить? Пример Грузии говорит сам за себя. Несмотря на меньшую территорию и население, эта страна опережает Азербайджан по доходам от туризма. Одним из ключевых факторов стало именно легализованное казино. В 2024 году оборот игорной индустрии Грузии достиг $28 миллиардов, а число занятых в секторе превысило 20 тысяч человек. Причём значительная часть клиентов — граждане Азербайджана. По оценкам, до 20 % доходов грузинских казино приходится именно на них. Это означает, что миллионы манатов ежегодно утекают в бюджет соседнего государства, работая на чужую экономику.

Казахстан также демонстрирует устойчивую выгоду от легального игорного бизнеса. В 2023 году доход от азартных и букмекерских услуг составил $2,85 миллиарда, а налоговые поступления в бюджет — $245 миллионов. Узбекистан, видя рост теневого онлайн-гемблинга, в 2025 году начнёт выдачу лицензий, ожидая ежегодный доход до $2 миллиардов. В 2023 году узбекистанцы уже потратили около $1 миллиарда на онлайн-игры, а по неофициальным данным — до $7–8 миллиардов.

К тренду подключаются даже те страны, где казино были под запретом десятилетиями. В ОАЭ уже одобрено открытие первого казино в 2027 году. В Китае в Макао работают более 30 казино, приносящих 80 % доходов региона. Сингапур, Филиппины, Камбоджа, Монако получают значительные поступления от игорных туристов.

Для Азербайджана легализация казино открывает целый спектр возможностей. Это шанс вернуть капиталы, которые сейчас уходят за границу, и привлечь туристов высокого уровня — из России, Турции, Ирана, Казахстана и стран Персидского залива. Это также путь к развитию прикаспийских и приграничных регионов, созданию новых рабочих мест, стимулированию гостиничного, ресторанного и транспортного бизнеса.

Важный аспект — борьба с нелегальным игорным бизнесом. Если сегодня в Азербайджане действуют подпольные казино и онлайн-платформы, вовлекающие граждан в мошеннические схемы, то легализация казино позволит значительно снизить эту негативную тенденцию и со временем вовсе прекратить. Легализация и государственный контроль позволят не только защитить потребителей, но и превратить этот сегмент в источник стабильных налоговых поступлений.

Как показывает мировой опыт, грамотно отрегулированная игорная индустрия способствует росту экономики, развитию инфраструктуры, усилению социальной политики и сдерживанию теневых финансовых потоков. Она обеспечивает приток инвестиций, модернизацию регионов и привлекает категорию «премиальных» туристов.

Таким образом, легализация казино в Азербайджане — это не просто экономический эксперимент, а продуманный шаг к усилению туристического потенциала страны, снижению оттока капитала и развитию новых точек роста. Итак, казино в Азербайджане — это неупущенные возможности…