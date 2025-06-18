Известный американский журналист Такер Карлсон публично уличил сенатора-республиканца Теда Круза в некомпетентности: политик, призывающий к ударам по Ирану, не смог назвать даже численность населения страны.

Диалог, состоявшийся в эфире, быстро стал вирусным:

— Карлсон: Сколько человек живёт в Иране?

— Круз: Не знаю.

— Карлсон: Серьёзно? Вы призываете свергнуть правительство, а не знаете даже население? Там живут 92 миллиона человек.

Когда Карлсон попытался уточнить, знает ли сенатор что-либо об этническом составе Ирана, тот ответил уклончиво: «В основном шииты» — и не смог назвать конкретных данных.

Карлсон не скрывал иронии:

— «Вы ничего не знаете об этой стране, но хотите её бомбить».

В ответ Круз обвинил самого Карлсона в «наивности» и попытался доказать, что Иран якобы пытался убить Дональда Трампа, на что журналист парировал:

— «Если вы в это верите, почему не требуете ударов в ответ? Или США уже в войне?»

— Круз: «Сегодня мы наносим удары».

— Карлсон: «Вы сказали «мы»? Вы имеете в виду Израиль».

— Круз: «США поддерживают Израиль».

Карлсон завершил интервью жёстко:

— «Вы сенатор. Люди слушают вас. Если вы заявляете, что США находятся в состоянии войны — это имеет последствия».