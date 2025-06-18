У МАГАТЭ не было доказательств, что Иран создает ядерное оружие, заявил глава Агентства Рафаэль Гросси.

«Конечно, это было не на завтра, возможно, и не на годы. Я не думаю, что это вопрос многих лет. Но это лишь предположение. Почему? Мы просто не знаем. Если какие-то действия велись тайно, вне зоны доступа наших инспекторов — мы не могли об этом знать. У нас не было доказательств того, что ведётся систематическая работа по созданию ядерного оружия», — заявил Гросси в эфире CNN.

Также в МАГАТЭ сообщили, что в Тегеране в результате ударов пострадало здание, где производилось оборудование для центрифуг, обогащающих уран, а Кередже были разрушены два здания, где производились компоненты таких центрифуг.