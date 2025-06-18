Президент США Дональд Трамп сегодня проведет частный обед с Главнокомандующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром в зале заседаний кабинета Белого дома.

Повестка встречи не разглашается, но, по данным официальных лиц, ожидается, что они обсудят региональную безопасность, борьбу с терроризмом и двусторонние отношения.

В расписании президента США на среду указан «закрытый обед с начальником Генерального штаба Исламской Республики Пакистан» в 13:00 в зале заседаний кабинета Белого дома без каких-либо дополнительных объяснений — и даже без упоминания имени Мунира.

Это первая встреча на таком уровне за 15 лет, и она следует за недавним столкновением Индии и Пакистана, а также ударом Израиля по Ирану.

Напомним, что 28 мая текущего года фельдмаршал Асим Мунир побывал в Лачине, где состоялась его встреча с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.