Силовики задержали пять человек за сотрудничество с израильской разведкой «Моссад» на юго-западе Ирана.

«Разведке КСИР провинции Лурестан удалось обнаружить и задержать пять человек из числа предателей, которые планировали выполнить поручения службы «Моссад», — пишут иранские СМИ.

В свою очередь, официальный представитель сил правопорядка Ирана Монтазер аль-Махди сообщил агентству ILNA об обнаружении в провинциях Альборз, Тегеран и ряде других районов Ирана мастерских по сборке беспилотников, а также задержании нескольких автомобилей, перевозивших взрывчатку и дроны.

Также, по данным агентства Mehr, в южном пригороде Тегерана — Рее — была предотвращена серия терактов.