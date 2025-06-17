Атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны, они толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле», — добавили в МИД РФ.

В министерстве также отметили, что Россия исходит из того, что урегулирование между Ираном и Израилем может быть достигнуто только дипломатическим путем.

«Москва поддерживает такой настрой и твердо исходит из того, что искомое урегулирование может быть надежно обеспечено только путем дипломатии и переговоров», — заявили в дипведомстве.

МИД РФ уточняет, что действия Израиля в отношении Ирана находят поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками.

РФ отмечает четкие заявления Ирана о приверженности ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США. РФ поддерживает настрой Иран на возобновление контактов с США для урегулирования. Россия также призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.