Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на то, что итогом операции Израиля в Иране станет смена власти в Тегеране.

«Мы здесь имеем дело с террористическим режимом, как внутри страны, так и извне. Было бы хорошо, если бы пришел конец этому режиму», — заявил политик в интервью телеканалу ARD.

По его словам, часть правительства Ирана могла бы участвовать в переговорах. «Все еще существует возможность для части правительства, которая пока способна действовать, вернуться за стол переговоров. Предложение в силе», — отметил Мерц. «И если оно [правительство Ирана] не готово начать переговоры, то Израиль доведет дело до конца», — добавил канцлер.