Россия и Турция активизируют контакты по линии министерств обороны и иностранных дел в связи с ирано-израильским конфликтом.

Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президенты условились, что будут активизированы контакты по линии ряда министерств – прямо скажу, имеются в виду прежде всего два министерства в данной ситуации, с учетом обострившейся ситуации на Ближнем Востоке – это МИДы двух стран, и Минобороны двух стран», — отметил он.

По его словам, на это ориентированы руководители двух этих российских ведомств Сергей Лавров и Андрей Белоусов.