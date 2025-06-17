Администрация Дональда Трампа распустила межведомственную рабочую группу, созданную для оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров по Украине. По информации Reuters, инициатива, начатая в мае, утратила актуальность, поскольку стало очевидно: Трамп не заинтересован в конфронтации с Москвой.

Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, пояснили, что рабочая группа постепенно утратила импульс. «Вместо того чтобы делать больше, он, возможно, хотел делать меньше», — отметил один из них.

Окончательный удар по проекту был нанесён около трёх недель назад, когда в ходе кадровых чисток из Совета национальной безопасности были уволены почти все сотрудники, занимавшиеся вопросами Украины.