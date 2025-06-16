Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем тг-канале сообщила об эвакуации российских и иностранных граждан из Ирана в Азербайджан после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке после вооружённого столкновения между Израилем и Ираном, приведшего к закрытию воздушного пространства и отмене авиасообщения особую озабоченность вызывает безопасность наших соотечественников, оказавшихся в зоне конфликта.

Подчеркиваю важность рекомендаций МИД России воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также незамедлительно покинуть опасные районы.

Благодаря оперативной работе наших дипломатов:

14 июня через пункт пропуска «Астара» была эвакуирована первая группа из 86 человек, включая детей и граждан других дружественных государств;

15 июня организован безопасный переход границы для 238 россиян, среди которых семьи дипломатов и деятели культуры.

Особую благодарность хочу выразить властям Азербайджана за проявленное гуманитарное отношение и всестороннее содействие в организации эвакуации», — отметил Москалькова.