Иран проявляет стремление к диалогу, однако он должны был начать его «еще давно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7, передает РИА Новости.

«Они (власти Ирана -ред.) хотят говорить, но должны были сделать это еще давно. У нас было 60 дней, и у них было 60 дней. На 61-й день я сказал: у нас нет сделки», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Иран сегодня «не выигрывает войну». В связи с этим, по словам американского лидера, стране следует «начать говорить немедленно». Заключение сделки остается возможным, но условия должны удовлетворять обе стороны, подчеркнул глава государства.