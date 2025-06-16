Войны Израиля с 7 октября обошлись в $85 млрд, конфликт с Ираном — $300 млн в день, пишет издание The Economist.

Журнал отмечает, что с 13 июня Израиль наносит удары по ядерным и ракетным объектам Ирана, но поражена лишь треть инфраструктуры. Ключевые подземные центры, включая объект в Фордо, остаются нетронутыми. Без американских «бункерных» бомб Израилю вряд ли удастся уничтожить эти цели.

Главная цель Тель-Авива — сохранить темп и создать иллюзию успеха. Это, по мнению аналитиков, может склонить президента Дональда Трампа к более активному вмешательству. Однако если темп ударов замедлится, а жертвы среди мирного населения возрастут, Трамп, напротив, может потребовать остановки конфликта до достижения израильских целей.

Тем временем война превращается в изматывающий обмен ракетами и дронами. Израиль ослабляет иранский арсенал, но его собственные силы ПВО испытывают перегрузку. Затраты на военные действия оцениваются в $300 млн в день.

Хотя Иран утратил значительную часть своих наступательных возможностей, он всё ещё способен наносить точечные удары. Страна сталкивается с нарастающим внутренним кризисом: экономика разрушается, режим становится уязвимее. Тем не менее Тегеран не готов ни капитулировать, ни отказываться от ядерной программы, пишет издание.