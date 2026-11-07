Полиция применила слезоточивый газ против участников не согласованной акции протеста в Лионе, где продолжаются общенациональные демонстрации против политики французских властей, сообщает телеканал BFMTV.

Манифестанты вышли на улицы города в рамках очередного дня протестов, которые проходят во Франции уже четвертую субботу подряд. Акции организованы по призыву профсоюзных и молодежных организаций, а также движения «желтых жилетов».

Демонстрации проходят и в других французских городах, в том числе в Париже и Марселе.