В центре Севильи фонтан Висенте Травера подсветили цветами государственного флага Азербайджана в честь Дня Победы, сообщило посольство Азербайджана в Мадриде в соцсети X.
Акция прошла на площади Испании – одной из знаковых достопримечательностей города.
«Цвета азербайджанского флага в сердце Севильи», – говорится в публикации.
¡Los colores de #Azerbaiyán 🇦🇿 en el corazón de #Sevilla!
Por primera vez, la Fuente de Vicente Traver, en la emblemática #PlazadeEspaña, se ha iluminado con los tres colores de bandera nacional de #Azerbaiyán con motivo del Día de la #Victoria.
#Azərbaycan #8Noyabr #ZəfərGünü
#Azerbaijan #8November #VictoryDay
— AzEmbSpain (@AzEmbSpain) November 7, 2026