Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали международный аэропорт Эр-Рияда, объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военные базы Саудовской Аравии, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена провели шесть… военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Сарии.

По словам представителя движения, в ходе первой операции целями стали аэропорт имени короля Халида, нефтяные резервуары и оборудование Saudi Aramco в Эр-Рияде. Во время второй и третьей операций хуситы атаковали объекты компании в районе месторождения Хурайс, а также насосную станцию в городе Эд-Давадими в центральной части Саудовской Аравии.

Кроме того, Сариа сообщил об ударах по лагерю Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране на юге королевства. Атакам также подверглись скопления саудовских военнослужащих на востоке йеменской провинции Эль-Джауф и в провинции Мариб.

По утверждению представителя хуситов, в результате операций погибли и получили ранения многие военнослужащие.