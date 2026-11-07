Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в личных беседах признавал право Еревана самостоятельно решать вопрос изменения Конституции, однако связывал с этим подписание мирного соглашения.

«Когда мы начали обсуждения с Азербайджаном, то прежде всего зафиксировали, что вопрос, связанный с Конституцией, является нашим внутренним делом. Мы не собираемся обсуждать эту проблему ни с какими внешними акторами или партнерами, поскольку намерены обсуждать ее исключительно с нашим народом», – сказал Пашинян на панельной дискуссии MaskOFF фонда Restart.

Он добавил, что Алиев в личных беседах подтверждал такую позицию Баку и не требовал от Еревана менять Основной закон.

«Но они также говорят, что при существующих конституционных положениях не готовы и не хотят подписывать мирное соглашение и ратифицировать его с Арменией», — пояснил глава правительства.

Пашинян подчеркнул, что эти две позиции могут показаться похожими, однако между ними есть принципиальная разница, которую важно учитывать при оценке ситуации.