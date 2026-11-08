Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции расследовать действия демократов, обвинив их в политическом преследовании республиканцев и использовании государственных институтов для сведения счетов с оппонентами. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что демократы угрожают импичментом генеральному прокурору США и другим представителям администрации, не имея для этого оснований. Подобные действия он назвал «вымогательством на высшем уровне».

«Также они угрожают нашим донорам, одним из самых уважаемых людей во всем мире, тюремным заключением и многими другими формами наказания лишь потому, что те являются республиканцами или сторонниками республиканцев. Это использование государственных институтов в качестве оружия и юридическая война на совершенно ином уровне», – написал президент.

Отдельно Трамп раскритиковал сенатора от Мичигана Элиссу Слоткин, обвинив ее в намерении преследовать молодых людей, разделяющих республиканские ценности.