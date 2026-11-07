Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие полгода воздерживаться от оскорблений в адрес демократов, если это поможет ему достичь с ними договоренностей.

«Конечно, смогу. Я ведь многих из них просто называю демократами», – сказал Трамп в интервью программе 60 Minutes, отвечая на вопрос о возможности сотрудничать с представителями Демократической партии без постоянных выпадов в их адрес.

Затем журналист уточнил, готов ли американский лидер на протяжении шести месяцев не оскорблять демократов ради достижения договоренностей.