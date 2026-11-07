Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Победы.

«Этот исторический день является ярким воплощением мужества, национального единства и несгибаемой воли народа, проявленных в борьбе за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Сегодня Азербайджан как могущественное и уверенное в своих силах государство направляет плоды своей исторической Победы на восстановление и реконструкцию, развитие и обеспечение устойчивого благосостояния своего народа. Важную роль в достижении этого впечатляющего результата сыграло дальновидное и мудрое руководство Вашего превосходительства», – говорится в письме.

Премьер подчеркнул, что Пакистан гордится высоким уровнем двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии, общих ценностях и прочных братских связях.

«Мы остаемся приверженными нашему обязательству – в ближайшем будущем вывести особые отношения между Пакистаном и Азербайджаном на уровень прочного, многопланового и динамичного стратегического партнерства», – отметил Шариф.

В поздравлении также говорится, что пакистанская сторона с нетерпением ожидает давно планируемого визита Алиева в удобные для обеих сторон сроки.