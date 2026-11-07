Демократы в Конгрессе США обсуждают выделение Украине нового пакета военной помощи примерно на $15 млрд и ужесточение санкций против России, сообщает Financial Times.

После успеха на промежуточных выборах демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса и намерены активнее добиваться поддержки Киева. Однако внешняя политика по-прежнему остается в руках президента Дональда Трампа, поэтому законодатели рассчитывают влиять на решения Белого дома через бюджетные механизмы и парламентский контроль.

Одна из главных задач – дополнительная помощь украинскому энергетическому сектору перед зимой. Демократы хотят включить соответствующее финансирование и другие меры поддержки в ежегодный закон об оборонной политике США, который должен быть принят до завершения полномочий нынешнего состава Конгресса.

Кроме того, в партии обсуждают поставки Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО, передачу разведывательных данных и обеспечение работы спутниковой связи Starlink.

Еще одно направление – пересмотр санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы. Поводом стало решение Трампа воспользоваться механизмом исключений и ослабить дополнительные ограничения против России на фоне договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. Теперь демократы хотят внести изменения в действующее санкционное законодательство.

«Мы исправим закон Грэма. Полтора года ушло на попытки ввести санкции против России, а потом все просто отменили», – заявил представитель Демократической партии.

Законодатели также намерены проверить внешнеполитические решения администрации Трампа и возможные деловые интересы ее представителей. В частности, внимание демократов привлекли специальный посланник президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

При этом возможности демократов остаются ограниченными: для преодоления президентского вето на их законодательные инициативы потребуется поддержка части республиканцев.