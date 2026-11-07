Российский философ Александр Дугин обратился к украинцам, заявив, что россияне вынуждены убивать «собственных братьев и сестер» ради некой «очень важной цели».

В своем обращении автор концепций «солнечного Путина» и «русского мира» признал, что война принесла огромные потери обеим сторонам, и обратился к тем украинцам, которые «пока на той стороне».

«Мы вас любим, мы вас уважаем. И даже если мы вынуждены вас убивать, мы делаем это, стреляя в сердце, в лицо, в голову собственным братьям и сестрам», – заявил философ.

Он назвал происходящее тяжелым испытанием, но объяснил его необходимостью достижения цели, которая выходит за рамки официально объявленных задач.

«Мы делаем это во имя спасения, во имя преображения», – подчеркнул Дугин.

В завершение он заявил, что россияне и украинцы якобы едины и что война ведется ради того, чтобы они стали одним целым.