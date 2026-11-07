Власти Молдовы начали сближать страну с Румынией через совместные инфраструктурные проекты, которые должны подготовить почву для возможного объединения двух государств, заявил министр иностранных дел Михай Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.

«Следует знать, что это уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты через Прут, энергетические соединения. И другие инфраструктурные проекты, которые сближают два берега Прута», – заявил глава МИД.

По его словам, в молдавском обществе всегда существовала открытость к идее объединения. Попшой считает, что конкретные проекты, сближающие две страны, убедят граждан в преимуществах такого шага лучше, чем политические дискуссии.